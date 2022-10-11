Федеральные СМИ рассказали о традициях в День матери

Каждый год в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.

День матери — это праздник, который был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года в целях повышения социальной значимости материнства, — пишут РИА Новости.

С инициативой его учреждения выступил комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия — поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого — его матери.

В 1993 году первым регионом России, установившим День матери (третье воскресенье октября), стала Якутия.

Истоки праздника уходят далеко в прошлое. В Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.

Впервые День матери (или Материнское воскресенье) стали отмечать в Англии в XVII веке.

В Америке праздник появился в начале XX века. В 1907 году жительница Западной Вирджинии Анна Джервис предложила ввести праздник мам в честь своей рано ушедшей матери. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения и ее просьба была услышана. В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая — национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов.

Затем этот день объявили праздником 23 страны.

В большинстве стран — США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бразилии и во многих других — он приходится на второе воскресенье мая.

В Египте День матери отмечают 21 марта, в Белоруссии –14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в Казахстане — в третье воскресенье сентября. В Великобритании он приходится на первое воскресенье марта, а в Греции его отмечают 9 мая.

В каждой стране есть свои традиции Дня матери. Так, в США и Австралии принято носить на одежде цветок гвоздики. Если мама жива — цветок яркий, если нет — белый.

В СССР День матери впервые провели 30 октября 1988 года в школе № 228 в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджан). Автором и организатором празднества стала учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В тот день было принято обращение ко всем школьникам с призывом сделать этот праздник ежегодным.

Символом Дня матери в России стала незабудка, которая по древним поверьям обладает способностью напоминать о забытых близких. В этот день принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.

В России проживают более двух миллионов многодетных семей, в них воспитываются 6,6 миллиона детей. В 2010 году таких семей было 980 тысяч.



Так, 2022 год объявлен в Якутии Годом матери в связи со 100-летием образования Якутской АССР. В регионе 32 тысячи многодетных семей, в них воспитывается более 110 тысяч детей.

В последние годы в стране проходит социальная акция «Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную неделю россиянам раздают промооткрытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме.

По всей стране в этот день проводят культурно-массовые торжества — концерты, встречи с многодетными матерями.