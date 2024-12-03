Федеральные СМИ вспомнили про Петрозаводский феномен

Когда жители карельской столицы в 1977 году видели НЛО, это назвали Петрозаводским феноменом.

Жители СССР однажды увидели НЛО в небе и не могли поверить своим глазам, пишет «Лента.ру».



Некоторые утверждали, что из-за пришельцев у них оказались повреждены окна. Однако никто из них не мог объяснить, как это получилось. Случившееся назвали Петрозаводским феноменом.



Подробности этой необычной истории раскрыло видео, которое издание опубликовало в сети.