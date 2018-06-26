Федеральные трассы в жару будут закрывать для грузовиков

С 5 июля в особо жаркую погоду проезд тяжеловесных транспортных средств по большинству федеральных автотрасс будет запрещен.

Соответствующий указ подписал глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, сообщает "Петербургский дневник" и ряд других изданий.

В Росавтодоре отметили, что ограничения вводятся для защиты асфальтобетонного покрытия от колейности. Водителям грузовых машин с превышением определенной нормативом нагрузки на ось при температуре свыше +32 градуса в дневное время суток вплоть до 31 августа запретят пользоваться Кольцевой автодорогой в Петербурге, автодорогами М-10 "Россия", А-181 "Скандинавия", проходящей из Петербурга в Мурманск через Петрозаводска трассой Р-21 "Кола", дорогами А-180 "Нарва", А-121 "Сортавала", а также петербургским южным полукольцом (от Кировская до Большой Ижоры). Сообщается, что нагретые участки трассы в таких условиях грузовики смогут проезжать только с 22.00 до 10.00.