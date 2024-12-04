Журналисты федерального канала побывали в гостях у жителей Пудожского района на Никольской ярмарке

Ветераны напекли вкусных калиток и рыбников, а молодежь танцевала и плясала.

Деревня Пяльма 4 декабря приняла у себя в гостях съемочную группу телепередачи «По секрету всему свету», канала Россия-1 с известным телеведущим, актером театра и кино Михаилом Полицеймако. Об этом сообщили в паблике ПУДОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ /ПЕНСИОНЕРОВ/.

Местные жители устроили веселую Никольскую ярмарку с пирогами, ватрушками и рыбниками, песнями и плясками. Представили гостям свои традиционные поделки.

«Наши дорогие ветераны, Людмила Васильевна Митюшина и Тамара Николаевна Антонова приняли участие в этом действии. Они напекли пирогов и рыбников, а ещё и показали мастер- класс по выпечке калиток. Какие же они молодцы!», — написали авторы поста.

Передача о гуляниях в Пяльме выйдет в эфир 28 декабря в 08.35 на канале «Россия-1».