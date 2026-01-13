Федеральный канал рассказал о бытовавшей в Заонежье старинной игре

Телеканал «РЕН ТВ» рассказал о старинной русской игре с мячом — киле.
О кижской киле рассказали в программе «Загадки человечества». Одним из экспертом стала специалист по просветительской работе Марина Ноженко — организатор зрелищного музейного мероприятия «Битва за кижские тони».
Кила — это динамичная мужская командная игра с мячом, известная на Руси еще в X–XI веках. Своё название она получила от необычного мяча, который по форме напоминал тыкву и был довольно увесистым, так как плотно набивался конским волосом и крупой. Игра содержит в себе элементы футбола, гандбола, регби и борьбы. Ворот нет, есть черта на поле, за которую нужно забросить мяч.
Игра бытовала в Заонежье: по экспедиционным данным, в конце XIX — начале XX века жители Кижского и Сенногубского приходов играли в килу на льду Онежского озера во время Масляной недели. Таким способом крестьяне решали, какой деревне достанутся лучшие рыболовные места — или, как их называли на заонежский манер, тони.
— Рыба была продуктом номер один на столе северян. Получается, кто на Масленице плохо сыграет в килу, тот будет есть меньше, чем соседи, — поясняет Марина Ноженко.
Сейчас в России есть федерация килы. Есть правила, согласно которым необходимо забежать с мячом в зону противника, либо упасть с мячом за линию. Игроки могут бросать и пинать мяч. Главное условие — нельзя поднимать его с земли.
— В Вологодских губернских ведомостях интересное описание встречается, что земля делится на два уровня — земля и воздух. Когда мяч падает на землю, играть разрешается только ногами. Чтобы его снова взять в руки, нужно ногой мяч подкинуть в воздух и схватить. Вот эта особенность легла в основу современной спортивной килы, — рассказал президент федерации килы россии Дмитрий Черняк.
На острове Кижи до сих пор играют в килу. Захватывающие «Битвы за кижские тони» в этом году пройдут 11 и 12 июля.
Добавим, что программа «Загадки человечества» посвящена нераскрытым и непонятным обычному человеку тайнам.