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Федеральный Следком взял на контроль дело об исчезновении 6-летнего ребенка в Карелии

Новости. Происшествия
08:59, 04 Января 2021
фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 6-летнего мальчика в Карелии.

Бастрыкин направил в Карелию криминалистов Следкома России для оказания помощи в розыске шестилетнего Филиппа М., который пропал в поселке Хелюля Сортавальского района 28 декабря. Об этом информирует сайт Следственного комитета страны.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Сейчас в поселке, где проживал ребенок, проводятся масштабные поисковые мероприятия.

"Александр Бастрыкин поручил изучить все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания ребенка. Следователи СК России дадут также правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка", - говорится в заявлении Следкома России.

Шестилетний Филипп М. пропал 28 декабря. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

После изчезновения ребенка в поселке Хелюля начались масштабные поиски, в которых принимают участие оперативные службы и добровольцы. Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего возбудил уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения 6-летнего Филиппа М.  На данный момент пропавший мальчик не найден.

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