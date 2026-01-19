Федеральный телеканал рассказал о карельском десятикласснике, который ходит в школу по дороге с волками

Телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет о десятикласснике Мироне из посёлка Виданы в Пряжинском районе нашей республики.
Десятиклассник каждый день ходит в школу по опасной дороге. В конце декабря здесь были замечены волки. Две взрослых особи были зафиксированы на камере наблюдения у соседей за да часа до того, как школьнику нужно было выходить на уроки.
— Это утро, ребенку через два часа в школу выходить, а там волки у нас ходят. Конечно, страшно, — рассказала мама мальчика корреспонденту.
До остановки школьного автобуса идти три километра. Из-за того, что существующая подъездная дорога не соответствует нормативам, автобус не может подъехать к дому.
Для обеспечения безопасности школьнику разработали индивидуальную программу обучения, позволяющую пропускать первые уроки. Так отец, работающий водителем скорой помощи, мог отвезти сына после ночной смены в школу.
Ситуация изменилась, когда на нее обратили внимание депутат и СМИ, а после обращений вмешались надзорные органы. Прокуратура разбирается, почему проблема не решалась несколько лет. Теперь за школьником будет приезжать волонтёр на личном автомобиле. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности чиновников.
Ранее "Столица на Онего" рассказывала о ситуации с подвозом детей из посёлка Берёзовка в школы Кондопоги, которая остаётся нерешённой спустя несколько месяцев. Родители продолжают самостоятельно и за свой счёт доставлять детей на учёбу.