Федерация мотоциклетного спорта Карелии: Мы не имеем отношения к рубкам на Ключевском карьере

Планируемое на карьере строительство мототрасс вызвало удивление у представителей карельского мотоспорта.

Федерация мотоциклетного спорта Карелии не имеет никакого отношения к строительству мотоспортивного комплекса в районе Ключевского карьера в Петрозаводске. Об этом заявил вице-президент федерации Виктор Медведев, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" вырубку деревьев в районе карьера, которая была согласована городской администрацией для проведения инженерно-строительных изысканий под размещение мототрасс.

По словам Медведева, район Ключевского карьера не представляет интереса для мотокросса. "Нам нужен песок, а в районе карьера, в основном, каменный грунт", - пояснил вице-президент Федерации мотоциклетного спорта республики. Он также отметил, что к строительству мототрасс предъявляются довольно жесткие санитарные требования, в частности - по уровню шума, поэтому такие объекты, как правило, не размещают в городе.

Планы возведения мотоспортивного комплекса в районе Ключевского карьера удивили и президента клуба мототуризма и эндуро "Вектор движения" Александра Медникова. По его мнению, территория карьера могла быть интересна только для мототриала, но в республике сейчас нет такой техники. "Если бы я занимался строительством трассы для триала, я бы не стал вырубать деревья", - подчеркнул Александр Медников.

Напомним, администрация Петрозаводска согласовала в феврале снос почти восьмисот зеленых насаждений в районе Ключевского карьера под планируемое размещение мотоспортивного комплекса. Кроме того, в районе карьера была произведена еще одна масштабная рубка под строительство детского сада. Общая площадь этого лесоповала составила более 11 тысяч квадратных метров.

Рубки вызвали протесты у многих жителей карельской столицы, которые потребовали от мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы республики Артура Парфенчикова остановить уничтожение зеленой зоны, которую предполагалось благоустроить и превратить в парк "Каменный бор". Кроме того, возмущенные горожане направили петицию президенту страны Владимиру Путину, в Государственную Думу РФ и республиканскую прокуратуру.

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