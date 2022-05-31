Федор Конюхов отправился в новое путешествие по Арктике

Известный путешественник Федор Конюхов совершит трансконтинентальный перелет на мотопараплане в рамках поддержки федерального проекта «Чистая Арктика», который стартовал в Карелии.

Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин начали трансконтинентальный перелет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

За 2,5 недели Конюхов и Потапкин собираются пролететь около 3 тыс. км от Белого до Черного моря. Во время одного из этапов полета они планируют пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд в 427 км, сделанный одним спортсменом из Польши.

По словам Конюхова, ему нравится «вновь и вновь» возвращаться в Арктику из-за ее «завораживающей и загадочной красоты».

«Приятно осознавать, что благодаря тысячам неравнодушных людей, которые присоединились к проекту, я смогу с высоты птичьего полета увидеть, как преображается Арктика и возвращается ее первозданная чистота!» — рассказал Конюхов.

Ранее стало известно, что второй этап федерального проекта «Чистая Арктика начался в Карелии, Красноярском крае, Мурманской и Архангельской областях. В рамках данной акции волонтеры убирают мусор в прибрежной зоне указанных регионов страны. Власти субъектов РФ оказывают поддержку проекту, заявляя о его «высокой значимости». В рамках проекта также запланированы более 30 экспедиций в арктические регионы страны.

Напомним, легендарный путешественник Федор Конюхов и знаменитый полярник из Петрозаводска Виктор Симонов покоряла Арктику на собачьих упряжках.