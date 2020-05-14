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Фейковые сайты госуслуг для обмана желающих получить пособия появились в Сети

Новости. Общество
09:12, 15 Мая 2020
фото: коллаж: © pxhere.com, © Архив ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов
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Введение новых выплат для семей с детьми вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий.

Мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии. Об этом заявляют представители компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

Сотрудники одной из компаний насчитали около 30 новых доменов только в зоне .ru, которые явно эксплуатируют тему выплат детям. Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение

Эксперты ожидают дальнейшего роста фейковых ресурсов в связи с новостями о выплатах.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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