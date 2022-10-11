Фейковый работодатель списал деньги со счета пенсионерки из Карелии

Пожилая жительница Петрозаводска лишилась 65 тысяч рублей по вине мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка в Петрозаводске разместила объявление на одном из сайтов, где указала, что ищет работу. С 68-летней соискательницей связался мужчина, который предложил за деньги ухаживать за его пожилой матерью.

Требовалось её навещать и приносить продукты из магазина. Петрозаводчанка посчитала задачу выполнимой и согласилась. Тогда собеседник обманом выведал у женщины реквизиты банковской карты, якобы для того, чтобы перечислять деньги. Затем он убедил пенсионерку оформить кредитную карту, узнал код доступа к личному кабинету, и в итоге похитил со счета 65 тысяч рублей. На этом связь с ним прекратилась.

В настоящее время по заявлению пенсионерки проводят проверку.