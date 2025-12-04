Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

Фельдшер Александр Сергеевич Ильин награждён почётным званием «Почетный донор России». Эта государственная награда стала признанием его многолетнего и регулярного участия в донорском движении.
Первая донация Александра Ильина состоялась в 1998 году. С тех пор он 41 раз безвозмездно сдавал кровь, внося весомый вклад в спасение жизней и поддержание здоровья десятков людей, сообщает Детская Республиканская больница И. Н. Григовича.
Александр Сергеевич работает фельдшером, что придаёт его донорству особый смысл. Как медицинский работник, он на собственном примере демонстрирует важность и необходимость донорства крови для системы здравоохранения. Его решение регулярно становиться донором коллеги и руководство расценивают как высшее проявление милосердия, доброты и неравнодушия.
— Мы гордимся Вами! От всей души поздравляем с этим заслуженным званием и благодарим за ваш пример и большое сердце! — отмечается в поздравлении от коллектива.
«Почётный донор России» — это звание, которым награждаются доноры, безвозмездно сдавшие кровь или её компоненты определённое количество раз. Доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату.
