Фельдшерам скорой в районе Карелии показали, как реанимировать пациента

Фельдшеры скорой помощи в районных больницах повышают квалификацию на местах, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что в Пряжинской ЦРБ врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Анатольевич Лисицын провёл занятие с фельдшерами скорой медицинской помощи по вопросам сердечно-лёгочной реанимации на специальном манекене, который предоставил аккредитационно-симуляционный центр Петрозаводского медколледжа.
Министр поблагоарил коллег за плодотворную совместную работу.
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