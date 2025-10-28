Фельдшеру в Карелии потребовалась помощь спасателей в транспортировке тяжелой пациентки

Шесть спасателей помогали фельдшеру и водителю в Пудоже вынести 170-килограммовую женщину из квартиры.
В Пудоже пожарные помогли доставить в больницу тяжело больную женщину, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Заявка поступила сегодня, 29 октября, днем. Помощь в транспортировке тяжелой пациентки 1939 года рождения потребовалась фельдшеру бригады скорой медицинской помощи.
— В 15.00 к месту вызова направлен дежурный караул пожарной части Пудожа: 2 автоцистерны и 6 человек личного состава, — рассказали в ведомстве.