Фермер из Карелии получил золотую медаль на всероссийской аграрной выставке

Никита Холошенко из Петрозаводска завоевал золотую медаль на выставке «Золотая осень» в Москве.

Его фермера по выращиванию листового салата признали одним из лучших в стране в конкурсе «Аграрное предпринимательство — вектор будущего». Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фермер несколько лет занимается выращиванием салата в «умной» теплице. Производство стало круглогодичным и полностью автоматизированным. Сейчас фермер развивает новое направление — производство соков из салата.

— Приятно, что работа наших фермеров отмечена на всероссийском уровне! Ну, а Никита работает над следующей идеей и уже начал производить из салата сок для напитков, заправок и соусов. Успехов, Никита! — поздравил земляка с победой Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства в республике. По его инициативе в регионе проводится большая работа по возвращению земель в сельскохозяйственный оборот, разрабатываются и реализуются различные меры поддержки фермеров и сельхозпредприятий.

Господдержка на строительство и комплектование оборудованием теплицы была предоставлена Никите Холошенко Минсельхозом Карелии в 2019 году. Сумма гранта составила 4 млн рублей. За пять лет фермер достиг ежегодного объема производства листового салата в количестве не менее 16 тонн, начал переработку салата в соковую продукцию, установил крепкие партнерские отношения с популярной региональной сетью пекарен «Беккер» и лечебно-оздоровительной клиникой «Кивач».

Сегодня, 10 октября, заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевёлкина вручила золотую медаль за достижение высоких показателей в производстве продукции растениеводства главе тепличного хозяйства Никите Холошенко в ходе XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025».

Минсельхоз России высоко оценил проект фермера, реализованный с использованием гранта «Агростартап», по выращиванию листового салата в тепличном комплексе по итогам конкурса «Аграрное предпринимательство – вектор будущего» в номинации «Лучший проект фермера – грантополучателя» (подноминация: Фермерство – дело молодых).

При устройстве теплицы и организации производства Никита Холошенко руководствовался современными технологиями. Так, автоматизированная салатная линия в тепличном комплексе работает по принципу проточной гидропоники, где питательный раствор циркулирует в специальных каналах 24/7. В теплице поддерживается микроклимат и система искусственного досвечивания растений и применяется инновационная система испарительного охлаждения (PAD cooling system) в летний период.

Подобные проекты грантополучателей позволяют предлагать жителям Карелии качественную свежую продукцию круглогодично и, безусловно, вдохновляют на начало собственного дела в сельском хозяйстве.

Напомним, в Республике Карелия ежегодно поддерживаются новые проекты по созданию и развитию фермерских хозяйств. В текущем году получателями грантов «Агростартап» созданы хозяйства по выращиванию земляники садовой и озимого чеснока в Олонецком национальном, Муезерском и Прионежском районах.

Ранее мы писали о том, что ученые Карелии предлагают бизнесу передовые агротехнологии. Карельский научный центр РАН делает ставку на практическое применение своих разработок и готов активно передавать их реальному сектору экономики. Например, в лаборатории агротехнологий «Вилга» решают одну из главных проблем картофелеводов — качество посадочного материала. Ученые клонируют в контролируемой среде элитные сорта картофеля, что позволяет получать семена, полностью свободные от вирусов, бактерий и грибков. Кроме того, разрабатывается технология «картофельного конвейера», которая за счет подбора сортов с разными сроками созревания обеспечит бесперебойные поставки местного картофеля на прилавки в течение всего сезона.