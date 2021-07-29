Фермер вырастил петушка-мутанта с четырьмя ногами

В таиландской провинции Лампанг выросла курица с четырьмя ногами.

Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на издание Newsflare.

По словам фермера Васана Канпхиана (Wasan Kanphian), необычный цыпленок породы «Га Донг Тао» появился на свет три месяца назад. Несмотря на мутацию, ему удалось выжить, поэтому Канпхиан окрестил его Род Ма (Rod Ma) и оставил у себя вместо питомца.

«Куры с врожденными отклонениями редко выживают, но этот петушок-мутант — не такой, как другие. Я его не продам и буду лелеять, как одного из своих друзей», — сказал фермер Васан Канпхиан.

Куры «Га Донг Тао» отличаются большими ногами. В Таиланде стоимость четырехмесячных цыплят этой породы достигает шести тысяч бат (около 13 тысяч рублей), за пятимесячных дают до 7,5 тысячи бат (около 17 тысяч рублей), а взрослые курицы и петухи могут стоить до 18 тысяч бат (40 тысяч рублей).