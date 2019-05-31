"Фермера" в Карелии оштрафовали за порчу земли

В Прионежском районе мужчина вместо фермерского угодья соорудил дом, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Вид разрешенного использования участка в Прионежском районе – ведение крестьянского фермерского хозяйства. Но владелец фремерством не занимался. Собственник построил дом (на фундаменте).



В результате этого на площади 1843,28 кв м перекрыт плодородный слой почвы, земельный участок выведен из сельскохозяйственного оборота.

Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.