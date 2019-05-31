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Новости. Общество
18:20, 31 Мая 2019
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Рюмин Александр

"Фермера" в Карелии оштрафовали за порчу земли

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В Прионежском районе мужчина вместо фермерского угодья соорудил дом, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Вид разрешенного использования участка в Прионежском районе – ведение крестьянского фермерского хозяйства. Но владелец фремерством не занимался. Собственник построил дом (на фундаменте). 

В результате этого на площади 1843,28 кв м перекрыт плодородный слой почвы, земельный участок выведен из сельскохозяйственного оборота.

Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Комментарии

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Lana
2019-05-31 20:25:41
Молодец фермер! Сначала дом, а уж потом ферма...
Мизантроп
2019-05-31 19:23:44
Сказочный фермер сказочного Лабинова. А я все голову ломаю почему они страну накормить не могут. Тут цитата Лаврова.
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