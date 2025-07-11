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Фермера из Олонецкого района осудили за мошенничество с грантами

Новости. Общество
15:30, 12 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Вынесен приговор по уголовному делу, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

Петрозаводским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее не судимого 65-летнего жителя Олонецкого района. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. 

Установлено, что Д. в 2018–2020 гг., являясь индивидуальным предпринимателем, осознавая, что не имеет законного права на получение бюджетных средств на развитие своей деятельности в области сельского хозяйства, приискал лиц из числа своих знакомых, которые по его просьбе зарегистрировались в качестве глав крестьянских хозяйств.

После чего как начинающие фермеры с его помощью оформили документы, необходимые для участия в конкурсе на предоставление грантов на создание и последующее развитие крестьянских хозяйств, содержащие заведомо ложные сведения, - говорится в сообщении.

При этом Д. убедил обоих в законности дальнейшего использования субсидий не по целевому назначению. Взамен он пообещал трудоустройство и получение стабильного дохода от его предпринимательской деятельности, в которую предполагалось вложить средства грантов.

После выделения государством субсидий переданные ему указанными лицами деньги мужчина потратил на собственные нужды. Таким образом он похитил у государства обманным путём 10 млн рублей.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание - 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Заявленный органами прокуратуры иск о взыскании с осуждённого денежных средств, полученных в качестве неосновательного обогащения, передан судом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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