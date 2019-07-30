Фермерским хозяйствам Карелии, поставлявшим сырое молоко детям, вынесли предостережение

Крестьянские фермерские хозяйства в Приладожье поставляли школам и детским садам сырое молоко, и за это получили от надзорных органов предостережение, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверок специалисты территориального управления Россельхознадзора установили факты поставок сырого коровьего молока в образовательные учреждения Лахденпохского и Сортавальского районов Карелии.

Продукцию направили крестьянские фермерские хозяйства Карелии в адрес двух детских садов, расположенных в Лахденпохье, а также школ поселков Ихала и Мийнала и детского сада в поселке Вяртсиля.

При этом поставки в детские дошкольные образовательные учреждения и школы сырого молока, не упакованного и не прошедшего пастеризацию, недопустимы по Техрегламенту.

В адрес крестьянских фермерских хозяйств Управление направило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Аналогичные предостережения будут направлены образовательным организациям.

Информация о выявленных нарушениях передана управлению Роспотребнадзора по Республике Карелия, а также министерству образования региона.