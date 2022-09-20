Фермеры из кооператива Шалак не смогли в суде объяснить, куда делись миллионные гранты

В суде Петрозаводска продолжается допрос свидетелей по скандальному уголовному делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

В Петрозаводском горсуде состоялся допрос свидетелей, которые в свое время получили деньги из государственной казны на открытие фермерских хозяйств. Внимание следствия и суда жители карельской глубинки вызвали тем, что получение бюджетных средств в их случае курировала Ираида Шалак, которую в настоящее время судят за мошенничество.

Так, бригадир животноводства в совхозе рассказала в суде, что получила грант. По ее словам, она прежде бывала на территории хозяйства Шалак, где ей понравилось, она покупала там овощи. В итоге женщина сама захотела попробовать поработать в фермерском хозяйстве. Ираида Шалак помогла ей составить бизнес-план. Грант в размере полутора миллионов рублей был получен на выращивание капусты.

Свидетельница пояснила, что была новичком в фермерских делах, поэтому нуждалась в помощи Ираиды Шалак, которая, в частности, занималась отчетностью. При этом женщина не смогла пояснить, кто выполнял работы по гранту, и каким образом происходила выплата денег за это. У суда возник вопрос, кто в конечном итоге распоряжался деньгами гранта. В частности, свидетель не смогла объяснить, у кого и за какие деньги приобрела теплицу.

«Вот расскажите нам, куда вы дели полтора миллиона рублей? Как вы за них отчитались?», — спросили у свидетельницы в суде.

«Я приобрела теплицу», — ответила она.

«За сколько?», — поступил уточняющий вопрос.

«Не помню», — сказала свидетель.

«У кого?», — прозвучал еще один вопрос вдогонку.

«Не знаю», — заявила свидетельница.

Подробнее читайте в материале «Куда вы дели полтора миллиона рублей?».