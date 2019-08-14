Фермеры Карелии могут получить субсидии на мелиорацию от Минсельхоза

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии готово субсидировать фермерам затраты на приобретение спецтехники и оборудования для проведения мелиоративных работ и культуртехнических мероприятий в размере до 70%.

Об этом сообщил министр Владимир Лабинов на встречах с главами крестьянских (фермерских) хозяйств Приладожья.

Они говорили, что земельные угодья пришли в состояние непригодное для использования, существующие мелиоративные каналы заросли, требуют реконструкции и расчистки от древесной и травянистой растительности.

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