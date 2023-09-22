Фермеры Карелии отправят мед, соты и другие продукты пчеловодства в подшефную Васильевку

Производители надеются, что продукция порадует жителей Васильевского района.

Пчеловоды Карелии решили порадовать медовой продукцией подшефную территорию, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии 22 сентября.



Гуманитарную помощь населению Васильевского района Запорожской области оказали фермерское хозяйство «Мед Карелии» Михаила Шабанова и «Карельская пасека» братьев Горбачевых: в посылки производители упаковали мед, соты и другие местные продукты пчеловодства.



«Лето было прохладное и дождливое. Цветы не так цвели, как хотелось бы. Но несмотря на это наши пчелки максимально потрудились, насобирали нектар и сделали из него вкусный мед, который, мы надеемся, порадует население Васильевского района, особенно в преддверии осенних холодов. К тому же считается, что карельский мед более насыщенный и полезный для здоровья», — отметил фермер из Прионежского района Александр Горбачев.



Сладкий гуманитарный груз отправят в подшефную территорию Карелии в ближайшее время, рассказали в источнике.