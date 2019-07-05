Фермеры Карелии стали отказываться от грантов властей после дела фермера Шалак

Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, сняв меру пресечения в отношении фермера в принципе, но несколько крестьянских хозяйств решили отказаться от господдержки.

Об этом на заседании Верховного суда Карелии рассказала гендиректор племенного хозяйства "Ильинское" и депутат Заксобрания Карелии Антонина Жеребцова.

- Только республика начала радоваться, что все-таки возрождаются после ликвидации сельхозпредприятия, которые занимаются овощами, капустой и морковью, что начало возрождаться выращивание олонецкой капусты, и на этом ставим крест. Сегодня многие фермеры, с кем я общаюсь и по поводу получения грантов, они… понимаете, они сегодня отказываются (от финансовой помощи государства), - сказала Жеребцова, руководитель "Ильинского".

Напомним, по версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

В четверг суд освободил Шалак из-под ареста.

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