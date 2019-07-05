Подписаться
Новости. Общество
10:22, 05 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Фермеры Карелии стали отказываться от грантов властей после дела фермера Шалак

Загрузка...

Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, сняв меру пресечения в отношении фермера в принципе, но несколько крестьянских хозяйств решили отказаться от господдержки.

Об этом на заседании Верховного суда Карелии рассказала гендиректор племенного хозяйства "Ильинское" и депутат Заксобрания Карелии Антонина Жеребцова.

- Только республика начала радоваться, что все-таки возрождаются после ликвидации сельхозпредприятия, которые занимаются овощами, капустой и морковью, что начало возрождаться выращивание олонецкой капусты, и на этом ставим крест. Сегодня многие фермеры, с кем я общаюсь и по поводу получения грантов, они… понимаете, они сегодня отказываются (от финансовой помощи государства), - сказала Жеребцова, руководитель "Ильинского".

Напомним, по версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

В четверг суд освободил Шалак из-под ареста.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2019-07-05 11:07:59
Что такое грант в 3 млн?! Это только купить плохонький трактор с минимумом навесного. А для содержания полсотни коров сколько всего надо! Я восхищаюсь нашими фермерами, которые пытаются как-то выживать в этих условиях и нас кормить. А о "силовиках" родитель все сказал ...
родитель
2019-07-05 10:57:39
Проблема в том, что бал в стране -- в политике, экономике, сельском хозяйстве, банках, нефтегазодобыче и пр. и пр. и пр. нынче правят силовики. Они теперь повсюду -- губернаторы, уполномоченные по правам всяких разных, представители и кураторы. Бодрые, крепкие боровички-пенсионеры, вчера снявшие погоны. Чего вы от них хотите другого, господа? Не будет ничего другого, успокойтесь уже!
zanoza
2019-07-05 11:01:46
родитель, а почему мы должны успокаиваться? Как раз успокаиваться нам и не стоит!
кир
2019-07-05 10:55:48
Враньё - способ выживания в этом мире нашей цивилизации. Оно всегда было и в давние времена, и в советские, и сейчас. Власть врала всему миру, своим гражданам. Последний крупный скандал был на Олимпиаде, когда наши спортсмены в массовом порядке были уличены в употреблении допинга. А начальник Мутко не был расстрелян и получил новую, не пыльную работёнку.
Фермерша, следуя традиции государства, тоже врала, фиктивно оформив на работу 12 человек, получив на них деньги. Возник скандал,её арестовали. А на суд начали давить все. Глава республики, уполномоченные разного вида. И по правам человека и из бизнеса. В результате враньё снова сработало и фермершу незаконно выпустили из-под ареста. Обычные люди тоже врут друг другу, приходят в гости и, пользуясь доверием, крадут у хозяев всё, что могут. Ну и кто мы есть? :)
zanoza
2019-07-05 10:43:43
Пусть посчитаю на какую сумму закуплена в кооперативе с/х техника и сколько вложено средств в строительство овощехранилища, тогда может быть сразу найдутся "присвоенные гранты". Ну хватит уже этих глупых показательных порок во вред экономике региона!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2019, 15:12
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь"
30.06.2019, 09:21
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
02.07.2019, 11:25
ФОТО: Петрозаводск после дождя "поплыл"
01.07.2019, 13:12
Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"
28.06.2019, 19:30
Куда пойти в Петрозаводске 29 июня: День города
28.06.2019, 13:51
Экономить будут на бедных

Аналитика

Сегодня 09:15
Обществоведение
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
Смотровой площадке в Петрозаводске вернут исторический облик 1
04.07.2019 13:31
Облако в дырявых штанах 7
03.07.2019 16:00
Суд Петрозаводска озадачился "национальным вопросом" 3
03.07.2019 14:56
Андрей Кураев: "Православная вера – это вера в церковь" 3
01.07.2019 15:12
Вся аналитика

Чтиво

04.07.2019 14:04
Личное мнение
Минсельхоз собрался по грибы 3
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
Про свободу и "колбасу" 3
03.07.2019 12:35
"Это - моё"
30.06.2019 08:53
"Предприниматель будет сидеть" 10
26.06.2019 15:40
архив чтиво

Медиа

Кондопожский ЦБК отметил 90-летний юбилей
01.07.2019 09:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»