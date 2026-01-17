Ферму в Карелии, где нашли останки животных, проверит Следком России

В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о жестоком обращении с животными в республике.

Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В социальной сети размещено обращение к Председателю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой провести проверку по информации о жестоком обращении с животными на ферме в с. Заозерье.

Следственными органами СК России по Карелии по данному факту проводится проверка по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелия Козлову М.С. представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам обращения.

Ранее в Карелии обнаружили ферму с постройками, где, предположительно, жестоко обращались с животными. Сигналом к началу проверки послужили сообщения от жителей Заозерья в социальных сетях о бедственном положении алабая, содержащегося на старой ферме и нуждающегося в срочной помощи. Об этом «Столица на Онего» подробно рассказывала ранее. Малыш, который едва не погиб, сидя на цепи, восстанавливается после перенесённой операции.