Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13 сентября на территории клуба «Полярный Одиссей» провели морской фестиваль «Алые паруса над Онего» (0+), а также открытие школы корабелов и мореходов.

Для участников и гостей фестиваля подготовили насыщенную программу — катание на лодках, мастер-классы, выставка и многое другое.

Перевалило за 10-15 лет, как мы участвуем в мероприятиях «Полярного Одиссея». Наш клуб реконструирует, в первую очередь, жизнь, быт и сражения моряков Петровского времени, поэтому мы с радостью принимаем участие. Жаль, что в этом году нет постановки с обычным абордажем, который является самой «вкуснятиной», как для нас, так и для зрителей. Ну, а так мы желаем «Полярному Одиссею» ещё много лет продуктивной жизни, потому что дело нужное! — рассказал «Столице на Онего» участник Роман Унукайнен, представитель историко-морского клуба «Гардемарины».

Кроме реконструкторов, по территории бродил Петр 1 с супругой, с ними могли сфотографироваться все желающие. У гостей фестиваля также была возможность покататься на лодках и ладье «Рюрик», посмотреть музей и действующую мастерскую.

— Мы пришли с детьми, зашли посмотрели музей, на ладью, в трюм спустились. Все понравилось, впервые на таком фестивале. Детям интересно и познавательно прийти, — поделились посетители.

Петр 1 с Екатериной Великой, гардемарины и мастер-класс по фехтованию, корабельная мастерская, сказочные фокусы, экскурсии по великолепным историческим кораблям, концерты и многое другое — смотрите в фоторепортаже Людмилы Корвяковой.