Фестиваль документального кино пройдет в Приладожском центре Николая Рериха

В Сортавальской библиотеке состоится фестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через культуру».
С 9 по 13 февраля в Приладожском центре Николая Рериха, расположенном в стенах Сортавальской центральной библиотеки, будет проходить фестиваль документальных фильмов о семье живописца «Рерихи. Мир через культуру». Об этом сообщили в группе учреждения.
Зрители смогут на большом экране посмотреть четыре картины, снятые режиссером Сергеем Цихановичем по заказу Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. Среди них «Петербург Рериха», «Рерих. Северная Одиссея», «Сквозь времена и пространства», а также «Рерихи. Завет учителя».
— Завершится фестиваль открытием выставки «Рерихи. Великая семья России». Экспозицию представит научный сотрудник Музея-института семьи Рерихов Дмитрий Витальевич Делюкин. На открытии прозвучит фортепианная пьеса «Арабеска» Клода Дебюсси в исполнении преподавателя Детской музыкальной школы города Сортавалы Светланы Юрьевны Фроловой, — рассказали в библиотеке.
С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.