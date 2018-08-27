Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 27 Августа 2018

Фестиваль "Гиперборея" признан лучшим брендом Карелии в 2018 году

По теме

Только в одном районе Карелии не зафиксировано обращений по поводу укусов клещей
27.08.18 18:20
Каким должен быть букет на День знаний, рассказали эксперты
27.08.18 18:00
Школа из Карелии вошла в топ-50 лучших детских школ искусств"
27.08.18 17:40
Все новости
Загрузка...

Подведены итоги VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувшую субботу, 25 августа, завершила свою работу VI Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма "Russia Open Event Expo", которая проходила в карельском горном парке "Рускеала".

В рамках данного мероприятия регионы со всей страны представили свои "визитные карточки" – наиболее яркие и интересные для туристов события. Гости и участники из разных уголков нашей страны побывали на многочисленных тематических площадках ярмарки, приняли участие в круглых столах и мастер-классах, а также посетили мероприятия Музыкального фестиваля "Ruskeala Symphony".

Среди множества городов и регионов-участников Петрозаводск одержал две значительных победы. Город был удостоен диплома Лауреата III степени в номинации "Столица событийного туризма", а Международный зимний фестиваль "Гиперборея", который давно считается одним из главных брендов карельской столицы, теперь завоевал 1 место в конкурсе "Выбор года" (номинация "Бренд региона").

Ярмарка организована министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Карелия и стала частью процесса подготовки к празднованию 100-летия образования республики. В нашем регионе такое мероприятие прошло впервые.

По теме

Только в одном районе Карелии не зафиксировано обращений по поводу укусов клещей
27.08.18 18:20
Каким должен быть букет на День знаний, рассказали эксперты
27.08.18 18:00
Школа из Карелии вошла в топ-50 лучших детских школ искусств"
27.08.18 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

Сегодня 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 2
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
Сегодня 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»