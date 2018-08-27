Фестиваль "Гиперборея" признан лучшим брендом Карелии в 2018 году

Подведены итоги VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувшую субботу, 25 августа, завершила свою работу VI Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма "Russia Open Event Expo", которая проходила в карельском горном парке "Рускеала".

В рамках данного мероприятия регионы со всей страны представили свои "визитные карточки" – наиболее яркие и интересные для туристов события. Гости и участники из разных уголков нашей страны побывали на многочисленных тематических площадках ярмарки, приняли участие в круглых столах и мастер-классах, а также посетили мероприятия Музыкального фестиваля "Ruskeala Symphony".

Среди множества городов и регионов-участников Петрозаводск одержал две значительных победы. Город был удостоен диплома Лауреата III степени в номинации "Столица событийного туризма", а Международный зимний фестиваль "Гиперборея", который давно считается одним из главных брендов карельской столицы, теперь завоевал 1 место в конкурсе "Выбор года" (номинация "Бренд региона").

Ярмарка организована министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Карелия и стала частью процесса подготовки к празднованию 100-летия образования республики. В нашем регионе такое мероприятие прошло впервые.