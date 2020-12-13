Фестиваль японского кино пройдет в Петрозаводске

В кинотеатре "Премьер" 19 и 20 декабря покажут японские фильмы последних лет.

В программу фестиваля включены киноленты последних лет выпуска: два игровых фильма "Папины обеды" и "Каждый день – хороший день", а также анимационный фильм "Попин Q". Киноленты "Папины обеды" и "Каждый день – хороший день" имеют награды международных кинофестивалей. Они рассказывают о традициях и людях современной Японии, говорится в сообщении кинотеатра "Премьер".

Расписание сеансов 19 и 20 декабря:

14.00 Анимация "Попин кью" (12 +),

16.00 "Папины обеды"(16+),

18.00 "Каждый день хороший день"(16+).

Для зрителей это мероприятие будет бесплатным. Телефон кассы (8142) 59-90-30 доб. 115

Количество посадочных мест ограничено - 42. В кинотеатре просят зрителей забронировать места заранее.

Фестиваль проходит в рамках "Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов".