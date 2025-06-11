Фестиваль карельских цирюльников и бородачей вновь пройдет в Петрозаводске

В этом году фестиваль цирюльников и бородачей растянется на несколько дней.

Фестиваль цирюльников и бородачей «PARTURI» пройдет на набережной города с 15 по 20 июня.

«В программе мастер-классы, демонстрации и семинар, который проведет известный барбер России Степан Акентьев. Основным днём фестиваля станет завершающий этап, который пройдет на набережной, на террасе возле гостиницы COSMOS», — рассказали организаторы.

В этот день также состоятся соревнования среди профессионалов цирюльников и конкурс для бородачей. Полную программу можно посмотреть по ссылке.

Все мероприятия фестиваля абсолютно бесплатны и направлены на развитие индустрии среди молодежи. Средства на организацию были получены благодаря гранту от «Росмолодежь».

Напомним, в прошлом году фестиваль прошел впервые в день города.