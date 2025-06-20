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Фестиваль карельского кино пройдет в Петрозаводске

Новости. Культура
17:20, 25 Июля 2025
фото: © Фестиваль карельского кино «Банка» / VK

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Фестиваль карельского кино "Банка" пройдет в Петрозаводске в третий раз.

24 августа в Петрозаводске состоится третий фестиваль карельского кино «Банка».  Организаторы подготовили четыре номинации, рассказали в мэрии.

— В этом году мы чуть больше, чем показ фильмов. Мы решили разделиться на два дня и добавить немного образования в первый день, а вот во второй воплотить любимую часть — просмотр карельских фильмов, — рассказали организаторы.

Главная задача — показать, что снимают в Карелии, познакомиться зрителей и авторов, создать площадку для проявления себя. Организатором выступает продюсерский центр «Час 23». Он принимает фильмы, сериалы и клипы от местных авторов.

— Всего на фестивале представят четыре номинации — «Мне это нравится» (выбор зрителей), «Я ничего не понял» (выбор зрителей), «Профессионалы выбирают» и еще одну — тайная номинация от партнера. Материалы и заявки необходимо отправить до 6 августа, — сообщили организаторы.

Основные критерии материалов -  художественная или документальная ценность для широкой аудитории, техническое качество работы (не ниже FullHD, без браков по звуку и кадру, разборчивая речь и др), моральная ответственность
(отсутствие тематики убийства/суицида/наркотиков/насилия в положительном ключе), снято на территории Карелии и или среди авторов проекта есть жители Карелии (в данном случае автор — режиссер, сценарист, оператор-постановщик, актеры, исполняющие главные роли).

Фестиваль растянется на два дня. 23 августа с 12:00 до 17:00 — образовательная художественная программа с дискуссиями, лекциями и занятиями от стилистов, худпостов, гримеров. А 24 августа с 15:00 до 20:00 просмотр фильмов и голосование за понравившиеся работы. Для зрителей вход бесплатный.

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