Фестиваль «Ночь физкультурника» завершился увлекательным ночным трейлом

Около 300 человек собрались побегать по трассам ночного леса с фонариками.

Вчера, 9 августа, в Петрозаводске завершился фестиваль «Ночь физкультурника», на котором участники опробовали свои спортивные навыки в забегах по пересеченной местности на 7 км и 14 км, спортивном ориентировании в эстафете «Летяга», а также в конце получили вознаграждения.

— Все участники — молодцы! Каждый показал силу, выносливость и любовь к движению, — сообщили в центре спортивной подготовки

Победителями в забегах на 7 километров стали Гужиев Кирилл, Миронов Николай и Услугин Сергей, а среди девушек первые места на этой дистанции выиграли Елена Пылинская, Наталья Фофанова, Ксения Кукушкина. В забегах на дистанцию 14 километров первые места заняли Иван Рой, Алексей Шилов и Андрей Трубилов, а среди девушек победителями стали Ольга Лазарькова, Светлана Ванжина, Арина Соловьева.