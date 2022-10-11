Фестиваль «ОпераVita» пройдет в Музыкальном театре Карелии в четвертый раз

Звезды мировой оперной сцены вновь приедут в Петрозаводск для участия в традиционном оперном фестивале.

Как сообщии в Музыкальном театре Карелии, фестиваль большой оперы пройдет в Петрозаводске со 2 по 8 декабря. Почти все вопросы, связанные с формированием программы, уже решены, исполнители подтвердили свое участие, и продажа билетов на фестиваль идет полным ходом. Центральное событие – участие в фестивале мировых звезд, солистов Мариинского театра Мари Баянкиной, Ивана Гынгазова, и Павла Янковского. Эти исполнители входят в мировую элиту оперных голосов, исполняют ведущие партии на лучших сценах Европы и Америки. Увидеть и услышать их в Петрозаводске – редкая возможность прикоснуться к столичному оперному миру.

«Фестиваль «ОпераVita», который мы проводим уже в четвертый раз, – это реальная возможность дать нашему «нестоличному» городу почувствовать себя столицей мировой оперы, – говорит директор Музыкального театра Елена Ларионова. – Это, несомненно, расширит круг поклонников оперного искусства в нашей республике, ведь мы стараемся предложить зрителям самое лучшее в этом прекрасном театральном жанре».