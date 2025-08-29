Фестиваль плохого кино Карелии представит 15 фильмов местных авторов

Сегодня в Петрозаводске пройдет Фестиваль плохого кино. В программе 15 фильмов, снятых этим летом.

Всего на конкурс пришло 25 заявок. Как рассказали «Столице на Онего» организаторы, среди участников почти нет профессиональных режиссеров и операторов, в большинстве своем это любители, которые придумали свою идею и решили ее реализовать. Все фильмы сняты этим летом в Карелии — это главное условие фестиваля. Важна не высокая художественная ценность, сложные смыслы и подтексты, а свобода творчества.

— Снять хорошее кино — задача очень сложная. Нужен солидный бюджет, опытная команда, много времени и сил. И даже наличие всего вышеперечисленного не гарантирует вам хороший результат. А что, если у вас нет ни бюджета, ни опыта? Сделайте ограничения и трудности вашими друзьями, чтобы воплощать самые безумные сюжеты. Главное, получайте удовольствие от процесса. Тогда и мы сможем получить удовольствие от просмотра вашего плохого фильма, — писали, анонсируя фестиваль, организаторы.

В итоге в шорт лист из 25 работ попали 15. Среди авторов, к примеру, видеооператор ГТРК «Карелия» Матвей Кипришукин. Он представит свою работу под сказочным названием «Колобок». Говорит, участвовать смотивировали коллеги, которые в прошлом году заняли второе место. Они и в этом участвуют. А сам Матвей буквально заскочил в последний вагон.

— За неделю до конца приема работ собрался с друзьями, стали втроём накидывать всё, что в голову приходит. Цель-то — снять бред и треш, да ещё и в нашем случае очень быстро. В итоге придумали продолжение «Колобка», добавили туда лесной культ и несколько очень плохих музыкальных партий. Назвали весь этот микс мистической музыкальной драмой. Потом за несколько дней из того, что под рукой было, сделали костюмы самого колобка и животных, выбрали единственный день без дождя и пошли снимать в 5 утра в ближайшем лесу. По большей части импровизировали, и уже потом под это придумывали текст. В итоге за вечер всё смонтировали, насколько успели, и отправили минут за 15 до дедлайна, — поделился с нашим изданием Матвей.

Матвею нравится сама идея конкурса, и название его нисколько не смущает.

— Идея-то прекрасная. Настолько весёлых съемок давно не было. Можно не переживать, что получится плохо или глупо, потому что в этом и смысл. Так что без зазрения совести разгоняешь любую чушь, которая в голову приходит, и получаешь от этого удовольствие, — говорит Матвей.

Полный список участников можно посмотреть по ссылке. Все их работы покажут сегодня. После просмотра профессиональное жюри выберет победителей, которых ждут денежные призы — 40, 60 и 100 тысяч рублей. Также есть приз зрительских симпатий, с помощью голосования победителя в этой номинации будут выбирать зрители в зале. Будут и подарки от партнеров, которые сами выберут понравившееся им кино.

Фестиваль плохого карельского кино пройдет сегодня, 19 сентября, в 18:00 в пространстве «Дом культуры» (ТРЦ Тетрис, 5 этаж).