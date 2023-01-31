Фестиваль профессий пройдет на региональном телевидении

Сегодня эфир программы «Тема Дня» будет посвящен предложениям для трудоустройства от крупнейших работодателей региона.

Начальник Управления труда и занятости КарелиИ Елена Фролова и главный управляющий директор Группы Компаний «РКС- Петрозаводск», президент Союза промышленников и предпринимателей республики Александр Сафронов совместно с крупнейшими предприятиями региона примут участие в программе «Тема Дня». В эфире они расскажут о том, как развиваются производства в Карелии и какие специалисты нужны рынку труда. Также обсудят, как государство может помочь бизнесу с подготовкой кадров.



Трансляция пройдет на канале САМПО 360 сегодня, 13 февраля, в 18.20. Участники будут находиться как в студии, так и в режиме конференц — связи. Вакансии и условия работы представят Карельский окатыш, Сегежский ЦБК, Литейный завод «Петрозаводскмаш», Амкодор — Онего. Трансляция — по ссылке: https://vk.com/video-28174864_456255557?list=44b2105806fcf7d000.