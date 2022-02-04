Фестиваль «Пудожские налимы» вновь пройдет в Карелии

Открыта регистрация на фестиваль подледного лова в Куганаволоке.

По сообщению пресс-службы Национального парка «Водлозерский», 26 февраля в деревне Куганаволок пройдет фестиваль подледного лова «Пудожские налимы». Праздник развернется на территории визит-центра нацпарка.



«Пудожские налимы» традиционно собирают рыбаков из Карелии и других регионов России. Посостязаться в мастерстве и познакомиться с Водлозерской землей в прошлом году приехало более 300 гостей со всего северо-запада нашей страны.





Подробнее ознакомиться с правилами проведения соревнований можно в Положении, на сайте организаторов http://vodlozero.ru. Уточнить детали и дополнительную информацию: по телефону 8(8142) 59-98-98 (доб: 209), 8(81452) 30-116 (Мальберг Татьяна Викторовна) или по электронной почте: ecotour@vodlozero.ru .