890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
Сегодня 11:00
Миллионы для «Горы победы»
Сегодня 09:02
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
Сегодня 11:00

Фестиваль «Пудожские налимы» вновь пройдет в Карелии

Новости. Общество
17:20, 04 Февраля 2022
фото: © Максим Балачевцев / www.maxfishing.net

Новости партнеров

Открыта регистрация на фестиваль подледного лова в Куганаволоке.

По сообщению пресс-службы Национального парка «Водлозерский», 26 февраля в деревне Куганаволок пройдет фестиваль подледного лова «Пудожские налимы». Праздник развернется на территории визит-центра нацпарка.

«Пудожские налимы» традиционно собирают рыбаков из Карелии и других регионов России. Посостязаться в мастерстве и познакомиться с Водлозерской землей в прошлом году приехало более 300 гостей со всего северо-запада нашей страны.



Подробнее ознакомиться с правилами проведения соревнований можно в Положении, на сайте организаторов http://vodlozero.ru. Уточнить детали и дополнительную информацию: по телефону 8(8142) 59-98-98 (доб: 209), 8(81452) 30-116 (Мальберг Татьяна Викторовна) или по электронной почте: ecotour@vodlozero.ru .

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Аналитика

Сегодня 15:25
Обществоведение
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом»
Заслуженный врач Карелии считает, что республике нечем похвастаться в подготовке к эпидемии коронавирусной инфекции. 
Миллионы для «Горы победы»
Сегодня 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 8
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Решающий гол 15
31.01.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2022 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 8
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»