Фестиваль ряпушки пройдет в Карелии

Через неделю в Карелии пройдет уже ставший традиционным Фестиваль ряпушки.
11-12 октября на берегу озера Куйтто в Вокнаволоке в седьмой раз пройдет Фестиваль ряпушки.
В программе фестиваля — соревнования рыбаков, работа ярмарки ремесленников, выступления творческих коллективов и разнообразные мастер-классы.
- Главным призом рыболовного турнира станет эхолот для подводного поиска рыбы, - рассказали организаторы.
Призы для команд, занявших 2-е и 3-е место: спиннинг Maximus ADVISOR JIG и катушка для спиннинга Maximus Bankai 2000.
Для участия в соревнованиях необходимо сформировать команду из двух человек, иметь при себе лодку и спасательные жилеты. Регистрация команд продлится до 6 октября по ссылке.