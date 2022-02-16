Фестиваль рыбной ловли и поморских забав пройдет в Карелии

В Карелии состоится фестиваль рыбной ловли и поморских забав «Я-Я, Кемска Волость! Зима».

Фестиваль рыбной ловли и поморских забав будет проходить 25–27 февраля в Кеми и поселке Рабочеостровск.

Посетителей и участников фестиваля ждет мотопробег на снегоходах, соревнования на снегоступах, ориентирование на снегоходах, конкурсы «народное варенье» и «сладкая выпечка», детская дискотека с ростовыми куклами, турнир по саамскому футболу и так далее.

Ранее бывший глава администрации Кемского района Дмитрий Петров пригласил публику принять участие в конкурсе по перетаскиванию жён, который состоится в рамках фестиваля зимних забав.