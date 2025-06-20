Фестиваль «Сила женщины в платье» прошел в Петрозаводске

Впервые в Петрозаводске на набережной города прошел фестиваль «Сила женщины в платье».

На набережной собрались десятки женщинв в красивых платьях, как главном атрибуте фестиваля.

Платье — удивительный предмет женского гардероба: оно подчёркивает фигуру, создаёт настроение, придаёт уверенность и даже выражает характер своей обладательницы, отметили организаторы фестиваля.

«Мы все уникальны. Каждая со своей душой, со своим характером. И всех нас объединяет тот факт, что мы в платьях. Моя история с платьем началась 5 лет назад. Тогда я решила, что всегда и везде я буду в платье. И 5 лет так и происходит. Я считаю, что сейчас самое время возобновлять наши русские православные традиции, а именно женщина в платье. Потому что это очень красиво», — отметила одна из участниц фестиваля.

Платья у участниц фестиваля были самые разные: авторские, этнические, вечерние в блестках, свадебные, лёгкие летние. В них девушки и женщины прошли вдоль набережной. Шествие — это символический акт возвращения к семье через образ женственности. Фестиваль станет ежегодным.

Фотограф «Столицы на Онего» Людмила Корвякова сняла большой фоторепортаж. Посмотреть его можно по ссылке.