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Фестиваль уличного кино пройдет в Петрозаводске

Новости. Культура
17:40, 28 Июля 2022
фото: © wsffest.com

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В столице Карелии бесплатно покажут фильмы Фестиваля уличного кино (12+).

Петрозаводск вошел в список из 1000 городов России, где нынешним летом состоится IX Фестиваль уличного кино. Это самый масштабный смотр кино под открытым небом в стране. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. Проект продлится до конца сентября, сообщили организаторы мероприятия.

В Петрозаводске показ состоится 30 июля, в 20:00, в кофейне Coffessor. Будут представлены фильмы конкурсной программы Фестиваля, куда вошли лучшие короткометражки последних лет. Вход свободный.  

Для участия в конкурсе Фестиваля в этом году представлены 9 работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова. Эксперты выбрали их из более чем 1000 заявок. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа.

Победителя Фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит приз — 1,5 миллиона рублей.  Эти деньги команда фильма-победителя сможет потратить на разработку полнометражного дебюта.

«В этом году в программе 9 совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя. За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант в 1 500 000 рублей», — комментирует генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

В этом году Фестиваль уличного кино реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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