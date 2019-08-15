Фестиваль уличного кино пройдет в Петрозаводске

Приготовьтесь увидеть программу из 10 лучших российских короткометражек, снятых за год.

Крупнейший в Петрозаводске кинопоказ под открытым небом пройдет 24 августа в арт-пространстве Agriculture_club, сообщается в паблике "Фестиваль уличного кино".

По словам организаторов, чтобы вам было комфортно смотреть фильмы, необходимо подготовиться и взять с собой: плед и карематы, чай в термосе, настольные игры, гитару и фонарик.

Вход на фестиваль свободный!

Начало 24 августа в 20.00 в арт-пространстве Agriculture-club.