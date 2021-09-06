Фестиваль уличных танцев соберет танцоров со всей Карелии

В Петрозаводске пройдет фестиваль уличных танцев «Онего бит».

С 6 сентября началась регистрация на фестиваль «Онего бит». Участников танцевального состязания ждет марафон лекций, мастер-классов и конкурсных испытаний. Танцоры со всей Карелии встретятся на одной площадке, чтобы улучшить свои навыки, показать свое мастерство и получить обратную связь от экспертов, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Подать заявку в желаемую номинацию: соло, дуэт, команда 3-5 человек, команда 6-9 человек, можно до 15 сентября. Внутри каждой номинации есть деление по возрасту: 7-12 лет, 12-18 лет, 17 лет и старше.

Фестиваль пройдет в очно-заочном формате. Выступления участников, образовательный блок и мастер-классы с экспертными гостями будут сняты на видео. Победители получат дипломы, кубки, а также памятные подарки.

Организатор Фестиваля - профсоюз студентов ПетГУ.

Подробности можно узнать в паблике фестиваля.