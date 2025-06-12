Фестиваль «Воздух Карелии» завершится выступлением "Чижа & Co"

Сегодня в Петрозаводске завершится фестиваль «Воздух Карелии».

Традиционно программа начнется в 13:00. В заключительный четвертый день фестиваля «Воздух Карелии» (0+) зрителей будут радовать Игорь Растеряев, Niletto, Кирпичи, Три дня дождя. Завершит программу дня рок-группа «Чиж & Co».

Накануне почитателей живой музыки порадовали Йорш, Ундервуд, Горшенёв, Биртман, венчали программу дня легенды русского рока — группа Алиса.

Ищите себя в фоторепортаже с третьего дня фестиваля.

Напомним, в этом году «Воздух Карелии» стал самым массовым за всю историю фестиваля. Впервые на нем работают три полноценные сцены.