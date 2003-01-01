РЕКЛАМА
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11

В мэрии Петрозаводска прокомментировали информацию об уровне зарплат в детских садах

21:38

Команда Правительства Карелии стала абсолютным чемпионом турнира по волейболу

20:27

Суд частично изъял имущество экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, включая участки в Карелии

19:31

Рождественская ярмарка пройдёт в Петрозаводске

18:19

Поезд насмерть сбил мужчину в соседнем с Карелией регионе

17:31

Памятник генералу Фролову торжественно открыли в Петрозаводске

15:45

Жителей Карелии предупредили о сильных снегопадах

15:03

Директор магазина в Карелии похитила деньги, оформляя фиктивные чеки

14:32

Выставка-раздача животных «Тёплые коты» проходит в Петрозаводске

13:31

Мошенники рассылают россиянам фальшивые новогодние открытки

12:51

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

12:01

Житель Карелии обокрал три дачных участка

11:21

Более 480 наркопреступлений выявили в Карелии за 11 месяцев

10:41

Мошенники звонят жителям под видом властей Сортавальского округа

10:01

Водителей в Петрозаводске будут массово проверять на трезвость

09:31

Контрольно-счетная палата Карелии проверит закупки льготных лекарств от диабета

09:00

Лидер карельского туризма честно рассказал, что на самом деле представляет собой туризм в Карелии

08:35

МЧС Карелии наградило девятиклассника из Петрозаводска за помощь на пожаре

08:10

Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08
Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске
Сегодня 08:31 Спорт
В воскресенье, 7 декабря, начинается традиционный городской Фестиваль «Зимние фонтаны». (0+)

фото: © Трасса Фонтаны Петрозаводск / VK

Дирекция спорта Петрозаводска информирует любителей лыжных прогулок, что лыжный сезон откроется вне зависимости от того, будет ли снег. Если снежный покров не установится, горожане выйдут на пешие прогулки.

Напоминаем, что для участия в Фестивале необходимо совершать прогулки на трассе «Фонтаны» с прохождением контрольного пункта в дни его работы (дни Фестиваля). Место установки контрольного пункта — местечко «Развилка», говорится в сообщении.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. Большой спортивный календарь сезона включает множество интересных мероприятий.

Это прежде всего — празднование Нового года и встреча с Дедом морозом, «День снега», лыжная гонка «Фонтаны» и Карельский лыжный марафон, а также веселая Масленица.

Традиции фестиваля сохраняются. Для учёта количества выходов на прогулки используется карточка участника с номером и электронным ЧИПом, которая выдаётся при первичной регистрации. В случае повторного участия карточка перерегистрируется.

В дни фестиваля на контрольном пункте участник самостоятельно производит отметку путём приложения карточки к электронной станции. Момент фиксации подтверждается световым и звуковым сигналом. Впервые по просьбам горожан количество фестивальных дней увеличено — есть возможность сделать отметки в карточке, начиная со среды и в течение пяти дней.

Ранее мы сообщали, что на трассе «Фонтаны» установили ещё одни семейные качели.

