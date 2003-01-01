Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

В воскресенье, 7 декабря, начинается традиционный городской Фестиваль «Зимние фонтаны». (0+)

Дирекция спорта Петрозаводска информирует любителей лыжных прогулок, что лыжный сезон откроется вне зависимости от того, будет ли снег. Если снежный покров не установится, горожане выйдут на пешие прогулки.

Напоминаем, что для участия в Фестивале необходимо совершать прогулки на трассе «Фонтаны» с прохождением контрольного пункта в дни его работы (дни Фестиваля). Место установки контрольного пункта — местечко «Развилка», говорится в сообщении.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. Большой спортивный календарь сезона включает множество интересных мероприятий.

Это прежде всего — празднование Нового года и встреча с Дедом морозом, «День снега», лыжная гонка «Фонтаны» и Карельский лыжный марафон, а также веселая Масленица.

Традиции фестиваля сохраняются. Для учёта количества выходов на прогулки используется карточка участника с номером и электронным ЧИПом, которая выдаётся при первичной регистрации. В случае повторного участия карточка перерегистрируется.

В дни фестиваля на контрольном пункте участник самостоятельно производит отметку путём приложения карточки к электронной станции. Момент фиксации подтверждается световым и звуковым сигналом. Впервые по просьбам горожан количество фестивальных дней увеличено — есть возможность сделать отметки в карточке, начиная со среды и в течение пяти дней.

