Фестивалем «Марьяне» отметили День народного единства в Петрозаводске

Праздничные мероприятия в республике объединили жителей и гостей региона под слоганом «Народов много – Родина одна!».

День народного единства в Петрозаводске отметили традиционным осенним фестивалем «Марьяне». На площади Кирова гости праздника поучаствовали в разнообразных мастер-классах и интерактивной программе со сказочными героями.



На сцене представили победителей и призеров конкурса декоративных зонтов для хозяйки лесных кладовых — карельской красавицы Марьяне. Местные мастера резки по дереву на время продемонстрировали свои умения создавать скульптуры, а все желающие смогли сделать памятные фотоснимки в специальной фотозоне в шатре-резиденции хозяйки праздника Марьяне.



Для юных участников на фестивале работали детские аттракционы.







«Замерзнуть участникам праздника особенный напиток — приготовленный под открытым небом горячий карельский взвар», говорится в пресс-релизе карельского правительства.



От имени главы региона Артура Парфенчикова всех поздравил премьер-министр Александр Чепик.



«Россия — страна с великой историей. И сегодня россияне, защищающие интересы Родины, как никто достойны памяти наших предков, — заявил Чепик. — Мы едины, мы непобедимы».



Врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова в своем выступлении подчеркнула, что в Петрозаводске проживают более 100 национальностей.







Руководитель города зачитала поздравление от жителей Луганска, который связывают со столицей Карелии побратимские связи.



«В день народного единства мы должны сплотиться ради будущего нашей страны», — подытожила свое выступление Колыхматова.



Праздничные мероприятия под слоганом «Народов много — Родина одна!» сегодня прошли во всех городах и районах Карелии.



На них звучал гимн России, творческие коллективы и солисты исполнили песни о любимой стране, жители и гости республики смогли принять участие в многочисленных конкурсах и играх, а также познакомиться с выставками народных умельцев.



