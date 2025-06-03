Фестиваля не будет: жители карельской деревни испугались антисанитарии и огня

Карельский депутат сообщила об отмене музыкального фестиваля в Карелии.

Фестиваля на территории национального парка «Ладожские шхеры» не будет. Об этом рассказала депутат законодательного собрания Эмилия Слабунова. Ранее она отправляла по этому вопросу запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения природоохранного законодательства.

«Намерения напугали жителей деревни в связи с отсутствием туалетов и угрозой пожара. Тем более, что речь – о территории национального парка «Ладожские шхеры»! Прокуратура в ответе на запрос сообщает, что мероприятие отменено: «поскольку особо охраняемая природная территория предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой допускается лишь проведение экскурсий и посещение в целях познавательного туризма», – написала Слабунова.

Фестиваль планировался на три дня июня на горе Хийденвуори. Продажа билетов на фестиваль началась ещё в мае 2025 года. Организацией занималась команда из Петербурга.