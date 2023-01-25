Фестивалю зимних видов спорта KareliaSkiFest требуются волонтеры

Организаторы фестиваля KareliaSkiFest, который с 10 по 19 марта пройдет в Петрозаводске, объявили набор волонтеров для помощи в проведении мероприятий.

Волонтеры нужны для регистрации участников, организации спортивных состязаний и питания спортсменов, участия в работе наградной группы, оказания универсальных услуг.

Присоединиться к волонтерской программе могут жители республики от 16 лет. Подать заявку на событие можно до 11 февраля на портале DOBRO.RU.

«KareliaSkiFest 7.0 — это уникальное спортивное событие, которое дает возможность волонтерам примерить на себя новые роли: встретить спортсменов на старте и финише, поддержать и направить во время прохождения всей трассы, напоить горячим чаем и вручить долгожданные награды. Очень здорово, что такие крупные организаторы как KareliaSport обращаются к нам за помощью, а мы в свою очередь привлекаем волонтеров со всей Карелии и вместе создаем яркое событие», — рассказала Ольга Петрович, координатор волонтерской программы.

Фестиваль соберет более 1500 участников из различных регионов России и ближнего зарубежья. В программе лыжные гонки на дистанции 3,10, 25 и 50 км, семейные и детские гонки, лыжные гонки с собаками, гонки на традиционных санях, спортивное ориентирование, зимние забавы и многое другое.