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18.03.2022 21:00

Фетисов поддержал предложение Шандаловича о разработке проекта по защите Ладоги и Онего

Новости. Общество
14:15, 19 Марта 2022

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов поддержал инициативу властей Карелии о создании федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер.

Сегодня депутат Госдумы и руководитель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов находится в Карелии. В Петрозаводске он принял участие в совещании, которое провел Глава Карелии Артур Парфенчиков. Его участниками также стали депутат Госдумы Валентина Пивненко, спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, депутаты Марина Гуменникова и Анна Лопаткина, представители экспертного сообщества.

«Соглашусь с вами, Вячеслав Александрович, что вода становится главным ресурсом на Земле, и озвучу наше с Артуром Олеговичем предложение: в рамках национального проекта «Экология» разработать отдельный федеральный проект по сохранению Ладожского и Онежского озер. Он может быть разработан по аналогии с федеральными проектами «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал», - сказал Элиссан Шандалович.

Вячеслав Фетисов активно поддержал инициативу Карелии и предложил работать над ней вместе с Валентиной Пивненко, которая, по его словам, является одним из самых опытных депутатов Госдумы.

«Валентина Николаевна, давайте? Я готов», - сказал Вячеслав Фетисов и получил положительный ответ коллеги.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что, не дожидаясь отдельного проекта по защите двух крупнейших озер Европы, необходимо реализовывать инфраструктурные проекты по строительству канализационных и водоочистных сооружений.

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