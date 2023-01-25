Февраль в Карелии решил оправдать прозвища «лютень» и «ветродуй»

Синоптики предупредили о морозах, идущих на Карелию в ближайшие дни.

В Гидрометцентре республики рассказали о погоде на конец февраля. Специалисты заметили, что февраль, наконец, оправдывает свои народные прозвища «лютень» и «ветродуй». Температура вернулась в рамки климата, а на ближайшей неделе она будет даже на 4-6℃ ниже многолетних значений.

Ночью 20–23 февраля подморозит до -15, -20℃, по северным и восточным районам местами до -20, -25℃. Днем не поднимется выше -8, -13℃ — этот период обещает быть самым холодным в феврале.

Причина этого — арктическая воздушная масса, сначала в северной части уходящего арктического циклона, а в среду — гребня антициклона с северо-востока.

А вот с 24 февраля погодой вновь завладеет атлантический циклон, который принесет снегопады, метели, а также повысит температуру.