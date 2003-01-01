Фиджитал-спорт станет частью школьных уроков физкультуры

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддержал идею включения фиджитал-спорта в уроки физкультуры.
Сергей Кравцов считает, что фиджитал-спорт — перспективное направление среди молодежи. Сейчас Минпросвещения вместе с Всероссийской федерацией фиджитал-спорта ведет разработку проекта факультативного модуля для включения в учебную программу.
Фиджитал-спорт представляет собой гибридный формат, объединяющий соревновательные элементы в цифровой среде и физические дисциплины, где победитель определяется по сумме набранных баллов в обоих компонентах.
Ранее сообщалось о строительстве в Петрозаводске инновационного фиджитал-центра. Депутат от «Новых людей», секретарь регионального отделения партии Сергей Усатенко сообщал, что он станет уникальной площадкой, где будет совмещаться традиционный спорт и кибердициплины. Это направление в последние годы стало очень популярным. Например, молодые футболисты сначала выходят на поле, а затем оттачивают тактические навыки на игровой приставке. По словам Сергея Усатенко, фиджитал-центр будет точкой притяжения для подростков и молодёжи, объединив активный отдых и современные технологии.
Добавим, что идею введения в курс физкультуры видеоигр, например FIFA, Counter-Strike и Dota 2 в Минпросвещения не поддержали.