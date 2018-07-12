FIFA попросила показывать меньше красивых девушек на трибунах ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) призвала вещателей реже показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей Чемпионата мира.

Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Associated Press.

Глава департамента FIFA по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал позицию федерации "нормальной эволюцией" и отметил улучшения в политике трансляций российских вещателей.

Просьба связана с антидискриминационной политикой, которую проводит FIFA. Эксперты организации заявили, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще, чем нарушения на почве расизма. Ранее потенциальной проблемой на ЧМ в России был назван расизм.

Ранее сообщалось, что спортивные журналистки Бразилии организовали кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись во время Чемпионата мира по футболу в России с неприкрытыми приставаниями фанатов.